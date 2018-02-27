الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة

رشح الحزب الشيوعي الفنزويلي، يوم الاثنين، الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو، لمنصب رئيس الدولة لفترة جديدة في الانتخابات التي ستجري يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.

© AP Photo/ Ariana Cubillos مادورو: أنا صدام حسين الحقيقي (فيديو)

المكسيك — سبوتنيك . وجرى، في وقت سابق، ترشيح مادورو من قبل الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا

ونقلت وكالة "آيه في إن"، بيان الأمين العام للحزب أوسكار فيغيرا في مناسبة رسمية في كاراكاس لتقديم مرشح الرئاسة، قائلا "إننا نسلم علم حزبنا إلى الرفيق نيكولاس مادورو".

هذا وسوف يسجل الرئيس مادورو، اليوم الثلاثاء، ترشيحه رسميا في المجلس الانتخابي الوطني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

