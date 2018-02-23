هل سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الانتخابات يمكن أن تمس الجمعية الوطنية والمستويات الأخرى من السلطة التشريعية، لا يمكننا استبعاد تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، أي إلى مايو/ أيار".
يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى جانب بدء العملية لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه. ومن جانبه، يتهم مادورو المعارضة بمحاولة القيام بـ "انقلاب برلماني"، وفقا لتعبيره.
وبدأ في فنزويلا منذ 31 أكتوبر الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة. واتفق الجانبان على "خارطة طريق" للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.
ويأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.
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