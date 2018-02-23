هل سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أعلن مصدر مطلع في الأوساط الدبلوماسية، أن انتخاب رئيس فنزويلا المقرر في 22 أبريل/ نيسان، قد يؤجل.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الانتخابات يمكن أن تمس الجمعية الوطنية والمستويات الأخرى من السلطة التشريعية، لا يمكننا استبعاد تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، أي إلى مايو/ أيار".

© REUTERS/ Marco Bello مادورو لترامب: حدد المكان والزمان وستجدني

هذا وأعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ، في وقت سابق، أنه يرغب أجراء "انتخابات ضخمة" على كافة مستويات السلطة التشريعية بما فيها الجمعية الوطنية للبلاد والهيئات التشريعية والبلديات بالتساوي مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 22 أبريل.

يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى جانب بدء العملية لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه. ومن جانبه، يتهم مادورو المعارضة بمحاولة القيام بـ "انقلاب برلماني"، وفقا لتعبيره.

وبدأ في فنزويلا منذ 31 أكتوبر الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة. واتفق الجانبان على "خارطة طريق" للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.