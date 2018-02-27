تركيا تنتقد قرار محكمة تشيكية بالإفراج عن الزعيم الكردي صالح مسلم

وأوضح بوزداغ، في تصريحات صحفية من أنقرة، أن "قرار المحكمة التشيكية إخلاء سبيل مسلم يتنافى مع القانون الدولي، وقد يؤثر سلبا على العلاقات التركية التشيكية".
وتابع: "القرار يعتبر دعما للمنظمات الإرهابية".
وقضت محكمة تشيكية، اليوم، بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم، رغم طلب تركيا تسليمه.
وكانت براغ قد أعلنت، أول من أمس الأحد، اعتقال الزعيم السوري الكردي. وذكرت تركيا أنها بدأت في إجراءات طلب تسليمه.
وتصنف تركيا حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.
وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت مسلم على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع من القبض عليه في التشيك، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.
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