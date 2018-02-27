تركيا تنتقد قرار محكمة تشيكية بالإفراج عن الزعيم الكردي صالح مسلم

انتقدت تركيا، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، قرار محكمة تركية بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم.

© REUTERS/ DAVID W CERNY محكمة تشيكية تفرج عن الزعيم الكردي صالح مسلم رغم طلب تركيا تسلمه

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار المحكمة التشيكية بالإفراج عن الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم مخالفا للقوانين الدولية، ودعما للإرهاب".

وأوضح بوزداغ، في تصريحات صحفية من أنقرة، أن "قرار المحكمة التشيكية إخلاء سبيل مسلم يتنافى مع القانون الدولي، وقد يؤثر سلبا على العلاقات التركية التشيكية".

وتابع: "القرار يعتبر دعما للمنظمات الإرهابية".

وقضت محكمة تشيكية، اليوم، بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم، رغم طلب تركيا تسليمه.

وكانت براغ قد أعلنت، أول من أمس الأحد، اعتقال الزعيم السوري الكردي. وذكرت تركيا أنها بدأت في إجراءات طلب تسليمه.

وتصنف تركيا حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت مسلم على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع من القبض عليه في التشيك، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.