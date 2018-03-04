أردوغان: لا خلافات بين روسيا وتركيا حول عفرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا توجد تناقضات بين بلاده وروسيا حول عملية "غضن الزيتون" في مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ Emrah Gurel أردوغان في ورطة وسوريا تربح في الغوطة وعفرين

أنقرة- سبوتنيك . وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار: "لا توجد لدينا خلافات مع روسيا حول عفرين . في إدلب، تجري حالياً عملية إنشاء مراكز المراقبة، وقد أنشأنا في الوقت الحاضر ثماني من هذه المراكز، حيث تم عقد قمة ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران في سوتشي، ومن المقرر أن تعقد في أسطنبول في المستقبل، وستكون هناك فرصة لتقييم ومناقشة كافة القضايا".

وانتقد الرئيس التركي، مجدداً الولايات المتحدة على فشلها في الوفاء بوعودها بسحب قوات الدفاع الذاتي التابعة للأكراد السوريين من منبج، مشيراً إلى "أن أنقرة تشتري المعدات العسكرية والأسلحة المصنوعة من روسيا لضمان أمنها على الرغم من الخلافات مع الناتو حول عمليات التسليم".

وقال أردوغان، رداً على سؤال حول امتلاك تركيا لنظام الدفاع الجوي "إس-400" الروسية: "إننا لن نسأل الآخرين كيفية ضمان أمن بلادنا".

ويواصل الجيش التركي و"الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد قوات كردية في عفرين.