بهذه الطريقة تستقبل لندن الأمير محمد بن سلمان

انتشرت صور للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شوراع العاصمة البريطانية لندن، وذلك تزامنا مع قرب زيارته لها.

وكتبت عبارة "إنه يجلب التغيير إلى السعودية" على اللافتات التي علقت في شوارع لندن.

لندن بدأت تتزين بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 😍 pic.twitter.com/8RAHlAIq8q — عبدالله السبع (@7Alsabe) March 5, 2018

ويزور محمد بن سلمان لندن، غدا الأربعاء 7 مارس/ آذار، في إطار جولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.

لندن تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي مبكراً…

يقول وزير الخارجية البريطاني:

مستقبل المنطقة والعالم الإسلامي يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان🇸🇦 pic.twitter.com/5hacuugyqF — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) March 5, 2018

ويزور محمد بن سلمان حاليا القاهرة منذ الأحد الماضي، والتقى في زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني.