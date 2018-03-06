قرار ترامب يثير قلق دول البلطيق إزاء حرب محتملة

أعرب وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في واشنطن عن القلق إزاء احتمال بدء حرب تجارية.

فيلنوس — سبوتنيك. وأفادت قناة "إل آر تي" أن "وزراء خارجية دول بحر البلطيق أعربوا في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن قلقهم إزاء احتمال بدء حرب تجارية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم استيراد على الفولاذ والألومنيوم".

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب واثق من الفوز في الحرب التجارية والاتحاد الأوروبي يستعد لتدابير انتقامية

وأشار وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكفيتشيوس، إلى أن أوروبا تنظر في إمكانية الرد على مثل هذه القرارات.

يذكر أيضا أن وزراء خارجية دول البلطيق في الاجتماع مع تيلرسون أكدوا أنهم "لا يريدون مواجهة في هذا المجال". ومع ذلك، قال وزير الخارجية الليتواني إن ليتوانيا ليست مدرجة في قائمة البلدان التي يمكن أن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوائل شهر آذار/مارس، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم جمركية على الفولاذ بنسبة 25 بالمئة وعلى الألمنيوم بنسبة 10 بالمئة.

وأشار أن هذه الرسوم ستدوم لفترة طويلة من الزمن. ومن المحتمل أن يبدأ العمل على هذه الرسوم الجمركية من مطلع هذا الأسبوع وحذر عدد من السياسيين والخبراء والمنظمات الدولية من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالحرب التجارية مع زيادة مستمرة في الرسوم من بلدان مجاورة.

وأعرب ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستفوز بسهولة في الحرب التجارية، على الرغم من أن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا الأمر غير صحيح.