روسيا ترد على الخارجية الأمريكية بشأن لقاء لافروف وتيلرسون

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجانب الروسي أرسل يوم 2 آذار/مارس، طلبا لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ولكن لم يستلم أي رد.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez الخارجية الأمريكية: روسيا "فشلت" في سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن السفارة الروسية على "فيسبوك": "نحن عادة لا نعلق على الإجراءات التنفيذية لإعداد لقاءات دبلوماسية بحتة، لكن بما أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت، شوهت مرة أخرى الواقع، مضطرون، أن نقول، أن الطلب لعقد اجتماع بين سيرغي لافروف مع ريكس تيلرسون، تم إرساله إلى وزارة الخارجية يوم 2 مارس. وحاولنا عدة مرات الحصول على إجابة معقولة، للأسف، لم ننجح بعد".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، في وقت سابق، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن الجانب الأمريكي لم يتلق "أية دعوة أو طلب" من الجانب الروسي بشأن ذلك.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، فى وقت سابق، أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية ريكس تيلرسون في أثيوبيا.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي يقوم حاليا بجولة في عدة دول أفريقية، وسيزور أثيوبيا الأسبوع المقبل، حيث سيكون هناك تيلرسون في زيارة أيضا.