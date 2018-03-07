المتحدث باسم الرئاسة التركية: سنواصل التنقيب عن الغاز في القسم الغربي للبحر المتوسط

أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن أنقرة ستواصل التنقيب عن الغاز في المنطقة الخاضعة لسيطرتها غربي البحر المتوسط.

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وقال كالين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 7 مارس/آذار: "إننا نعلم أن هناك عمليات تنفذها سفينة تابعة لشركة إكسون موبيل التي وصلت لغرب البحر الأبيض المتوسط، ولكن سفن الأسطول الأمريكي السادس المعني بحمايتها لم يصل إلى المنطقة بعد".

وأضاف كالين: "تركيا تواصل مبادراتها في هذا الإطار، وسوف تواصل أعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء القبرصي طوفان أرهورمان، مساء اليوم الأربعاء.