بالفيديو... أكبر مناورة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل لمواجهة "الحرب الكبرى"

أجرت القوات الإسرائيلية والأمريكية أكبر مناورات مشتركة تحت مسمى "كوبرا العرعر" التي تحاكي هجوما على إسرائيل من ثلاث جبهات.

وقال قائد سلاح الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي الجنرال زفيكا هيموفيتش للصحفيين في قاعدة "حاصور" جنوبي البلاد إن "كوبرا العرعر"، وهي أكبر مناورات مشتركة بين الدولتين وتجرى مرة كل عامين اعتبارا من عام 2001، تهدف إلى رفع مستوى جاهزية العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين للتصدي لهجمات محتملة على إسرائيل التي تجد نفسها اليوم وسط اللهب.

وحذر الجنرال من أن إسرائيل، "في حال نشوب حرب كبرى جديدة في المنطقة ستتعرض للقصف الأكثر كثافة باستخدام الصواريخ الأكثر دقة من قبل أعدائها في الجنوب والشمال والشرق".

ويشارك في المناورات نحو ألفي عسكري إسرائيلي ونحو 2.5 ألف عنصر من الجيش الأمريكي، بمن فيهم 1.4 ألفا من أفراد المشاة البحرية و1.1 ألفا من البحارة العسكريين، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

إلى ذلك، ستشارك في المناورات من الجانب الأمريكي سفينتان حربيتان وثلاث حوامات و25 طائرة ورادارات TPY-2 ومنظومات "باتريوت" و"أيجيس" و"ثاد" للدفاع الجوي والصاروخي.

وأما بخصوص الجيش الإسرائيلي فتستخدم في المناورات منظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"باتريوت" و"حيتس".

وانطلقت المناورات التي تستغرق أسبوعين من نقل العسكريين الأمريكيين المشاركين فيها من أوروبا إلى المنطقة، ثم من المقرر التدريب بصورة محاكاة إلكترونية على التصدي لهجمات صاروخية مفترضة على إسرائيل، وبعد ذلك التمارين في ميادين الرماية.

من جانبه، أعرب قائد الجيش الجوي الثالث التابع للقوات الأمريكية الجنرال ريتشارد كلارك عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل عسكريا حين الحاجة.

وأشار الجنرال كلارك إلى أن أولوية المناورات تكمن في تطوير التنسيق على مستوى القيادات، مؤكدا أن نشر قوات أمريكية في المنطقة في حال تعرض إسرائيل لهجوم قد يبدأ في غضون يومين أو ثلاثة أيام فقط من اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص.