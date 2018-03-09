القبض على مقتحمي السفارة الإيرانية في لندن

قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد إنه تم القبض على الأشخاص الذين اقتحموا مقر السفارة الإيرانية.

طهران —سبوتنيك. وأضاف نجاد أن قوات الأمن البريطانية ألقت القبض على المقتحمين.

اقتحام السفارة الإيرانية في لندن من قبل أنصار رجل الدين حسين الشيرازيhttps://t.co/9FpieOa4T3 pic.twitter.com/NvxoXVXtyf — القبس الإلكتروني (@alqabas) March 9, 2018

وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرافجي لسفير بريطانيا في طهران، عن اعتراض بلاده على ما جرى لسفارتها في لندن، وطالبه بضرورة حماية قوات الأمن البريطانية للسفارة.

عاجل — أنصار رجل الدين الايراني حسين الشيرازي يقتحمون السفارة الإيرانية في لندن وينزلون العلم عنها احتجاجاً على اعتقاله من السلطات الايرانية في طهران pic.twitter.com/Tx2mExBqSI — مباشر نيوز (@mobashernewss) March 9, 2018

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن المقتحمين تسلقوا شرفة السفارة وانزلوا العلم الإيراني، وأضاف أن السفارة البريطانية في طهران أكدت لهم السيطرة على الموقف.

واقتحمت مجموعة من فرقة الشيرازي اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار السفارة الإيرانية في لندن.