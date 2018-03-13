إيران ترد على تصريحات ابن سلمان بشأن "مثلث الشر"

ردت إيران على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي أطلقها خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، ووصف فيها طهران بأنها ضمن "مثلث الشر".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن "بن سلمان حذف كلمة الشر عن الكيان الصهيوني وألصقها بدول أخرى توفر السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "هذا الأمر هو خطأ ناجم عن حماقة"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية

وحول تصريحات بن سلمان في بريطانيا ضد إيران، قال، في تصريح له على هامش زيارته لمجمع الخدمات التقنية لجامعة شريف الصناعية، إن "هؤلاء أوجدوا طيلة حياتهم السياسية حدودا دموية في البلاد الإسلامية من خلال نشر المجموعات التكفيرية، ففي أدبياتنا السياسية الكيان الصهيوني بلد شرير، كما كان بوش الذي هاجم العراق وأفغانستان شريراً وصانعاً للإرهاب".

وأضاف: "ابن سلمان حذف كلمة الشر عن الكيان الصهيوني وألصقها بدول أخرى توفر السلام والاستقرار في المنطقة وهذا الأمر هو خطأ ناجم عن حماقة"، وأشار إلى الاعتداء على السفارة الإيرانية في بريطانيا، قائلا: "إنها لعبة بينغ بونغ نفذت خلال زيارة أحد قادة دول المنطقة إلى لندن.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث من القاهرة، عما وصفه بـ"مثلث الشر" والذي، كما قال، مكون من "العثمانيين وإيران والجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها في المنطقة، وإيران تريد أن تصدر الثورة".