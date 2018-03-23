الجبير من واشنطن... روسيا قوة كبرى

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن روسيا قوة كبرى ولها مشاركات كبيرة في المنطقة.

© Sputnik. Kiryl Kallinikov الجبير يعترف بخطأ السعودية في تلك الأزمة

القاهرة — سبوتنيك . قال الجبير في مؤتمر صحفي، "خلال السنوات الماضية لدينا مناقشات واضحة وشفافة مع روسيا لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة"، مضيفا أن "روسيا قوة كبرى ولها مشاركات كبيرة في المنطقة، ونسعى لمزيد من التعاون مع روسيا لإحلال السلام في المنطقة".

وعلى صعيد آخر، صرح الجبير، أن إيران تسعى لتدمير اليمن وأن "الميلشيات الحوثية" تستهدف المدنيين.

وأوضح، "ناقشنا مع نظرائنا الأمريكيين كيفية مواجهة نقل إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن"، مشددا أن "النقاشات كانت غنية ونتطلع سوية لتعزيز العلاقات بين أمتينا وبلدينا".

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يزور الولايات المتحدة في إطار وفد يترأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يجري خلالها لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.