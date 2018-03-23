الجبير من واشنطن... روسيا قوة كبرى

وعلى صعيد آخر، صرح الجبير، أن إيران تسعى لتدمير اليمن وأن "الميلشيات الحوثية" تستهدف المدنيين.
وأوضح، "ناقشنا مع نظرائنا الأمريكيين كيفية مواجهة نقل إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن"، مشددا أن "النقاشات كانت غنية ونتطلع سوية لتعزيز العلاقات بين أمتينا وبلدينا".
ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يزور الولايات المتحدة في إطار وفد يترأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يجري خلالها لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)