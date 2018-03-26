يونكر: الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزامه تسليم 3 مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه يضمن استمرا المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي.

© AP Photo/ Ronald Zak النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

وأضاف يونكر خلال قمة تركيا والاتحاد الأوروبي في بلغاريا اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار أن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزامه "تسليم 3 مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا".

ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تسليم المساعدات المالية "لتحسين ظروف اللاجئين داخل بلاده".

وأشار الرئيس التركي اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار إلى تقديم بلاده تقريرا إلى المفوضية الأوروبية بشأن إلغاء التأشيرات، مطلع فبراير/ شباط، و"بلغنا الجانب الأوروبي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا"

وقال أردوغان إن "بقاء تركيا خارج سياسات توسيع الاتحاد سيكون خطأ فادحا".

ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تسليم المساعدات المالية "لتحسين ظروف اللاجئين داخل بلاده".

وقال الرئيس التركي إن بلاده "أوفت بالتزامها تجاه مسألة الهجرة، ولدينا 3 ملايين لاجىء، وهو رقم يقترب من 4 ملايين بسبب الحرب في سوريا والعراق".

وأضاف أنه لا يجب السماح بتأخير المساعدات لتحسين ظروف اللاجئين.