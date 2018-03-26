توسك: المحادثات مع أردوغان لم تسفر عن اتفاق

وتأمل توسك أن يكون "ذلك —يقصد الحلول- ممكنة فى المستقبل.
وأكد توسك، أن إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط "الذي سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي".
وعقدت محادثات في بلغاريا بين الرئيس التركي أردوغان وممثلي الاتحاد الأوروبي.
ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تسليم المساعدات المالية "لتحسين ظروف اللاجئين داخل بلاده".
وأشار الرئيس التركي اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار إلى تقديم بلاده تقريرا إلى المفوضية الأوروبية بشأن إلغاء التأشيرات، مطلع فبراير/ شباط، و"بلغنا الجانب الأوروبي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا".
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