روسيا تأمل مشاركة "طالبان" في جولة "صيغة موسكو" حول أفغانستان

أعربت روسيا، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، عن أملها بأن توافق حركة طالبان على المشاركة في الجولة القادمة من "صيغة موسكو" للتسوية في أفغانستان.

© Sputnik. Ramil Sitdikov لافروف: لا سلام حقيقي في أفغانستان دون حوار الحكومة مع طالبان

موسكو- سبوتنيك . وقال مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، في مؤتمر صحفي: "يخطط لها [ جولة صيغة موسكو حول أفغانستان ]، لكن دون موعد". وأضاف: "حتى الآن لم تقل طالبان "لا" ولم تقل "نعم". نعول على أن يكون الجواب إيجابيا".

وأوضح أن موسكو تعتبر محاولات الولايات المتحدة حشر باكستان في الزاوية تأتي بنتائج عكسية، وتعيق التسوية في أفغانستان. قائلا: "نعتبر أن محاولة عزل وتخويف وحشر باكستان في الزاوية خطوات غير بناءة، ليس فقط على العلاقات الاميركية – الباكستانية فحسب، بل وعلى التسوية الافغانية. لان لدى باكستان العديد من الأدوات والموارد التي يمكن استخدامها".

وعقد، يوم الثلاثاء الماضي، في طشقند، مؤتمر دولي حول أفغانستان تحت عنوان "عملية السلام والتعاون في مجال الأمن والتعاون الإقليمي".

ووفقا لوزارة الخارجية الأوزبكية، فقد شارك في المؤتمر وزراء خارجية آسيا الوسطى والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا ماغيريني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون.