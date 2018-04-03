أمريكا تأمل تجنب تبادل العقوبات التجارية مع الصين

تأمل الإدارة الأمريكية تجنب تبادل العقوبات التجارية مع الصين، الأمر الذي من شأنه تصعيد النزاع.

© REUTERS/ Jonathan Ernst الصين تفرض رسوم إضافية على 128 منتج أمريكي بينها لحم الخنزير

واشنطن — سبوتنيك . وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري والصناعي للرئيس الأمريكي ترامب، ومدير المجلس القومي للتجارة في البيت الأبيض على أثير قناة (سي.ان.بي.سي):

لا أعتقد أن الأمر سيكون هكذا: إجراء عمل ورد، هذا لا ينبغي أن يحدث، لأنه سيؤدي فقط إلى دوامة من التصعيد.

وأجاب نافارو، ردا على طلب التعليق على رسوم الاستيراد التي فرضتها الصين ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، قائلا: "ترامب مصمم على تصويب العلاقات التجارية مع الصين، وذلك لجعلها أكثر إنصافا بالنسبة للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وفي وقت سابق، فرضت الصين رسوما على 128 سلعة أمريكية مستوردة، كإجراءات مضادة على رسوم الاستيراد التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم من الصين، وأشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن هذا الإجراء قد تم إدخاله لحماية مصالح الصين، وتعويض الضرر عن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحقها.