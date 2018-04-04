واشنطن... إطلاق النار في مقر "يوتيوب" ليس عملا إرهابيا

أعلنت مصادر أمنية أن إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا، وفقا للبيانات الأولية، كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة له بالإرهاب، وفقا لشبكة تلفزيون "إيه بي سي".

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA مقتل المرأة المشتبه بها في إطلاق النار بمكتب يوتيوب في كاليفورنيا

موسكو — سبوتنيك . وذكر الموقع الإلكتروني للقناة التليفزيونية: "وفقا للبيانات الأولية، حدث إطلاق النار بسبب خلافات داخلية، وأبلغ مصدران في أجهزة الأمن قناة تلفزيون "أيه بي سي" الإخبارية، بأن الحادثة، وفقا للبيانات الأولية، ليست مرتبطة بالإرهاب".

هذا ووقع إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في سان برونو (كاليفورنيا) يوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة المحلية، كان مطلق النار وحيدا. وذكرت وسائل الإعلام، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وماتت أثناء الحادث.

وأعلن متحدث باسم المستشفى في سان فرانسيسكو، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح. وأحدهم في حالة حرجة.