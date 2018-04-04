ترامب يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

أعلنت وزيرة الأمن القومي الأمريكي، كريستين نيلسن اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم، قرارا بإرسال قوات من الحرس الوطني الأمريكي إلى الحدود مع المكسيك، لوقف موجه الهجرة غير الشرعية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت نيلسن في مؤتمر صحافي في واشنطن "وجه الرئيس توجيهات إلى وزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي بالتعاون مع المحافظين، لنشر قوات من الحرس الوطني في حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة دوريات الحدود"، مشيرة إلى أن "الرئيس سيقوم بالتوقيع على إعلان لهذا الغرض".

وأِضافت نيلسن، أن "القوات قد تتجه إلى الحدود ليل اليوم الأربعاء".

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يقول إنه سيستخدم الجيش لحماية الحدود الأمريكية

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته "ستتخذ إجراء قويا" بشأن الهجرة اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يعتزم استخدام القوات العسكرية الأمريكية لحماية حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك، إلى حين إقامة سياج حدودي ووجود "أمن مناسب".

وسلّط دونالد ترامب غضبه على الهجرة، منذ أن أدرك أن مشروع قانون الإنفاق الرئيسي، والذي وقّعه في شهر مارس/ آذار الماضي، بالكاد يمول الجدار الحدودي، الذي وعد به مؤيديه.

وقال ترامب، إن المكسيك ستدفع تكاليف بناء الجدار، ولكن بالنتيجة الجانب الأمريكي هو من يدفع وحده جميع التكاليف، فقد تم تخصيص مليار ونصف، حسبما جاء على موقع الكونغرس الأمريكي.

وبرر ترامب إصراره على بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أمام البنتاغون، بأنه مسألة أمن قومي، ومن واجب البنتاغون أن يدفع.