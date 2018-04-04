ترامب يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

القاهرة — سبوتنيك. وقالت نيلسن في مؤتمر صحافي في واشنطن "وجه الرئيس توجيهات إلى وزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي بالتعاون مع المحافظين، لنشر قوات من الحرس الوطني في حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة دوريات الحدود"، مشيرة إلى أن "الرئيس سيقوم بالتوقيع على إعلان لهذا الغرض".
وأِضافت نيلسن، أن "القوات قد تتجه إلى الحدود ليل اليوم الأربعاء".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يعتزم استخدام القوات العسكرية الأمريكية لحماية حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك، إلى حين إقامة سياج حدودي ووجود "أمن مناسب".
وسلّط دونالد ترامب غضبه على الهجرة، منذ أن أدرك أن مشروع قانون الإنفاق الرئيسي، والذي وقّعه في شهر مارس/ آذار الماضي، بالكاد يمول الجدار الحدودي، الذي وعد به مؤيديه.
وقال ترامب، إن المكسيك ستدفع تكاليف بناء الجدار، ولكن بالنتيجة الجانب الأمريكي هو من يدفع وحده جميع التكاليف، فقد تم تخصيص مليار ونصف، حسبما جاء على موقع الكونغرس الأمريكي.
وبرر ترامب إصراره على بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أمام البنتاغون، بأنه مسألة أمن قومي، ومن واجب البنتاغون أن يدفع.
Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way — they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)