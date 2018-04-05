واشنطن: لا إطار زمني محدد لسحب الجيش الأمريكي من سوريا

أعلن رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكنزي، اليوم الخميس، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير، ولا يوجد إطار زمني محدد لسحب الجيش الأمريكي من البلاد.

واشنطن — سبوتنيك . وقال ماكنزي للصحفيين: "على المدى الطويل، يجب أن تظهر الهياكل وبلدان المنطقة نفس الاهتمام تجاه سوريا، مثلما نفعل. وربما أكثر، لأنه يؤثر عليهم إلى حد أكبر". مضيفا أن الرئيس الأمريكي "لم يحدد أي إطار زمني."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أمله في أن تمول دول الخليج تكلفة تواجد القوات الأمريكية في سوريا، مطالبا مستشاريه بترتيب انسحاب قواته خلال ستة شهور.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ترامب "طلب إنهاء مهمة القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في ستة أشهر"، معربا عن "امتعاضه من قيمة الأموال الأمريكية التي تنفق في المنطقة".

وتساءل ترامب، حسب القناة الأمريكية "لماذا لا تمول دول الخليج عملية إرساء الاستقرار في سوريا".

ونقلت "سي إن إن" عن سيناتور في الإدارة الأمريكية أن ترامب اشتكى في اجتماع مع فريق الأمن القومي من استمرار إنفاق الأموال الأمريكية في المنطقة، والتي بحسب قول ترامب لم تأت في المقابل بنتيجة بالنسبة للولايات المتحدة.

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حتى الآن نشعر بالقلق تجاه سوريا، وكانت مهمتنا الأساسية هي إخراج تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، واقتربنا من إتمامها"، مضيفا: "أريد أن أعيد القوات إلى الوطن لبدء إعادة بناء الولايات المتحدة".