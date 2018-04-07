في رابع حادث في أقل من أسبوع... مقتل جنديين بتحطم طائرة أباتشي أمريكية

وذكر الجيش الأمريكي في بيان نشر على صفحة فورت كامبل على موقع "فيسبوك"، أن طاقم الطائرة، وهي من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي، كان في تدريب روتيني عندما وقع الحادث مساء الجمعة، معربا عن تعازيه لأسر الجنديين".
وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية قد تحطمت أثناء مهمة تدريبية بجنوب ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء ويعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.
وتحطمت في جيبوتي طائرة أخرى تابعة لمشاة البحرية يوم الثلاثاء، وقائدها في حالة مستقرة.
ويوم الأربعاء لقي قائد مقاتلة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي مصرعه بعد أن تحطمت طائرته في قاعدة نيليس الجوية في نيفادا.
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