ولايتي: "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية لن تمر دون رد

قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية لن تمر دون رد.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko روسيا تطلب من إسرائيل توضيح أسباب ضربة مطار التيفور

ونقلت قناة الميادين اللبنانية، عن علي أكبر ولايتي وصفه لضربة استهدفت قاعدة عسكرية في سوريا بأنها "جريمة إسرائيلية"، مضيفا أنها "لن تمر دون رد".

وأضافت القناة، ولايتي أدلى بالتصريحات لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن انتصار الجيش السوري في الغوطة الشرقية هو من أهم انتصارات سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري، شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.