ولايتي: "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية لن تمر دون رد

وأضافت القناة، ولايتي أدلى بالتصريحات لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن انتصار الجيش السوري في الغوطة الشرقية هو من أهم انتصارات سوريا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري، شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.
فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.
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