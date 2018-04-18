ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تهانيه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة مرور 70 عاما على "الاستقلال".

وكتب ترامب على "تويتر" يقول "أطيب التمنيات لرئيس الوزراء نتنياهو وكل شعب إسرائيل في الذكرى السبعين لاستقلالكم".

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

​وتابع "نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل"، مضيفا "ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم في أي مكان".

وكان ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.