بعد مقتل 60 وإصابة 100... واشنطن تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، بأن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين غربي العاصمة الأفغانية كابول.

واشنطن — سبوتنيك. وقال سوليفان في بيان نشر اليوم الاثنين: "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، ادين بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين في كابول اليوم، والذي أسفر عن مقتل 60 شخصا وجرح 100 آخرين".

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول إلى 31 قتيلا و54 مصابا

كما أعرب عن التزام الولايات المتحدة وحلفائها بمسألة تدمير تنظيم"داعش"

ووقع انفجار كابول في حي دشت برتشي، الذي تقطنه أغلبية من قومية الهزارة الشيعية.

هذا هو الهجوم الرابع الذي يتعرض له أحد مراكز تسجيل الناخبين منذ افتتاحها قبل نحو أسبوع، وسبق أن تعرضت مراكز في ولايات غور وبادغيس وننغرهار لهجمات من قبل المجموعات المسلحة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في تموز/يوليو المقبل، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد التي تشهد سيطرة تنظيم "داعش" وحركة طالبان على مناطق متفرقة فيها.