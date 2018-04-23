بعد مقتل 60 وإصابة 100... واشنطن تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول

واشنطن — سبوتنيك. وقال سوليفان في بيان نشر اليوم الاثنين: "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، ادين بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين في كابول اليوم، والذي أسفر عن مقتل 60 شخصا وجرح 100 آخرين".
ووقع انفجار كابول في حي دشت برتشي، الذي تقطنه أغلبية من قومية الهزارة الشيعية.
هذا هو الهجوم الرابع الذي يتعرض له أحد مراكز تسجيل الناخبين منذ افتتاحها قبل نحو أسبوع، وسبق أن تعرضت مراكز في ولايات غور وبادغيس وننغرهار لهجمات من قبل المجموعات المسلحة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في تموز/يوليو المقبل، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد التي تشهد سيطرة تنظيم "داعش" وحركة طالبان على مناطق متفرقة فيها.
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