دولتان تنقلان سفارتيهما إلى القدس وثلاث دول تبحث المسألة

أعلن وزير شؤون القدس والتراث الحضاري والبيئة الإسرائيلي زيئيف ألكين، اليوم الثلاثاء، أن غواتيمالا ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس في 16 أيار/ مايو، وستكون بذلك الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.

© Sputnik . Kristina Afanasyeva الحكومة الرومانية توافق رسميا على نقل سفارتها إلى القدس

موسكو — سبوتنيك . وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن هناك ثلاث دول تبحث مسألة نقل سفاراتها إلى القدس ، وهي هندوراس، رومانيا والتشيك.

وقال ألكين لوكالة "سبوتنيك": "غواتيمالا ستكون الدولة الثانية التي ستنقل فعلا سفارتها إلى القدس في 16 أيار/ مايو، بعد الولايات المتحدة بعدة أيام. هاتان هم الدولتان اللتان ستقومان بذلك، في الواقع".

وأضاف: "على مستوى اتخاذ قرارات سياسية، هناك قرار هندوراس، الذي على طاولة الرئيس حاليا، والذي ينبغي أن يتخذ القرار الأخير… هناك جدال في رومانيا، حيث صرح رئيس البرلمان أنه قد تم اتخاذ قرار بنقل السفارة، لكن الرئيس عارض ذلك، والآن هناك جدال سياسي… وتجري مفاوضات مع التشيك، لكن دون تفاصيل".