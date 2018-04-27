انتهاء أول جلسة محادثات في قمة الكوريتين

قالت رئاسة كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختتما اليوم الجمعة أول جولة من المحادثات في أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عقد.