شاهد... تصرف غريب لحرس زعيم كوريا الشمالية عقب "القمة التاريخية"

عقد زعيما كوريا الجنوبية والشمالية قمة ثنائية تاريخية، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، في "بيت السلام" بقرية "بانمونجوم" الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

© AP Photo / Korea Summit Press Pool زعيم كوريا الشمالية: سأزور "البيت الأزرق" في هذه الحالة

ووصفت وكالة أنباء كوريا الجنوبية " يونهاب " اللقاء بـ"القمة التاريخية"، بينما دعا زعيم كوريا الشمالية إلى وضع حد للمواجهة بين الكوريتين، أما رئيس كوريا الجنوبية فقال إنه يأمل في التوصل لاتفاق جريء.

ورافق زعيم كوريا الشمالية خلال الزيارة، شقيقته ومستشارته المقربة كيم يو جونغ، والمسؤول عن العلاقات بين الكوريتين. أما مون، إضافة إلى رئيس استخباراته.

وعقب انتهاء اللقاء في "بيت السلام"، غادر الزعيم الكوري الشمالي، لكن تصرف الحرس الخاص به كان ملفتا للنظر، بحسب الفيديو الذي تداولته تقارير إخبارية، ونشرته قناة "ستريت تايمز" على "يوتيوب".

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".

وتزايدت حدة التوتر بين الكوريتيين بسبب تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية.