بعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن سوريا...توجيهات إلى الطائرات والقطع البحرية

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن إيران قد زادت شحن أسلحتها إلى سوريا بهدف إعداد هجوم على إسرائيل.

© Sputnik . Maxim Blinov ليبرمان: إذا هاجمتنا إيران سندمر طهران وكل موقع عسكري لها في سوريا

كما أعلن كذلك، خلال لقاء نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن فرنسا أرسلت بالفعل جنودا من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأمريكية هناك.

من جهته، اعتبر ليبرمان أن "أكبر تهديد يواجه الشرق الأوسط هو محاولة طهران زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وسعيها الى امتلاك السلاح النووي"، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد. واجتمع ليبرمان مع مستشار الأمن القومي جون بولتون والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقال ليبرمان إن "بولتون صديق حقيقي لإسرائيل"، مؤكدا أنه "مطلع على حذافير التهديد الإيراني".

وأعرب ليبرمان عن "ارتياحه لتطابق مواقف البلدين حيال الأوضاع في الشرق الأوسط، وللدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل في المواقف المختلفة".

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن أمله في "ترجمة نتائج الاجتماع إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع".

© AP Photo / Matt Dunham ماتيس: نأمل أن يستوعب الأسد الرسالة

وفي سياق ذي صلة، زعم مسؤولون أمريكيون أن هناك تكثيفا لعمليات مراقبة ما وصفوه بـ"تحركات إيرانية" في سوريا، وذلك بعد تأكيد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الخميس، على محاولات إيرانية لإدخال أسلحة متطورة إلى سوريا.

وزعم مسؤولون في تصريحات لشبكة "CNN" الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، أن أقمارا صناعية وطائرات مراقبة وطائرات دون طيار إلى جانب قطع بحرية أمريكية، تكثف عمليات المراقبة لما يشتبه بأنه محاولات إيرانية لإدخال صواريخ مضادة للطائرات وأخرى باليستية إلى سوريا.

وكان ماتيس قال في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، الخميس: "رأيناهم (الإيرانيون) يحاولون إحضار أسلحة متقدمة إلى سوريا في طريقها إلى حزب الله اللبناني جنوب لبنان، وإسرائيل لن تنتظر حتى تكون هذه الصواريخ في الجو، وآمل أن تتراجع إيران".