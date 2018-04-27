بعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن سوريا...توجيهات إلى الطائرات والقطع البحرية

من جهته، اعتبر ليبرمان أن "أكبر تهديد يواجه الشرق الأوسط هو محاولة طهران زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وسعيها الى امتلاك السلاح النووي"، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد. واجتمع ليبرمان مع مستشار الأمن القومي جون بولتون والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
وقال ليبرمان إن "بولتون صديق حقيقي لإسرائيل"، مؤكدا أنه "مطلع على حذافير التهديد الإيراني".
وأعرب ليبرمان عن "ارتياحه لتطابق مواقف البلدين حيال الأوضاع في الشرق الأوسط، وللدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل في المواقف المختلفة".
وأعرب الوزير الإسرائيلي عن أمله في "ترجمة نتائج الاجتماع إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع".
وزعم مسؤولون في تصريحات لشبكة "CNN" الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، أن أقمارا صناعية وطائرات مراقبة وطائرات دون طيار إلى جانب قطع بحرية أمريكية، تكثف عمليات المراقبة لما يشتبه بأنه محاولات إيرانية لإدخال صواريخ مضادة للطائرات وأخرى باليستية إلى سوريا.
وكان ماتيس قال في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، الخميس: "رأيناهم (الإيرانيون) يحاولون إحضار أسلحة متقدمة إلى سوريا في طريقها إلى حزب الله اللبناني جنوب لبنان، وإسرائيل لن تنتظر حتى تكون هذه الصواريخ في الجو، وآمل أن تتراجع إيران".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)