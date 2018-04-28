مسؤول أمريكي يكشف كواليس اجتماعات وزير الخارجية مع قادة السعودية وإسرائيل

قال مسؤول أمريكي كبير، إن التصدي للتهديدات الإيرانية سيهيمن على اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع قادة السعودية ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين في الرياض: "نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، مؤكدا أن ذلك مثل أيضا جزءا كبيرا من المناقشات مع الأوروبيين"، وذلك وفقا لرويترز.

وقال هوك، الذي يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني: برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعا رئيسيا في المحادثات غدا الأحد بين بومبيو ومسؤولين في السعودية وإسرائيل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية تشمل الأردن وإسرائيل.

وبحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. وقالت الخارجية الأمريكية على "تويتر"، إن "للسعودية دوراً قيادياً هاماً في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، معتبرة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة".