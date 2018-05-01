محافظ الإسكندرية يكشف مجالات التعاون مع قبرص واليونان

قال محافظ الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن اسبوع الجاليات، الذي يستضيف الجاليتين القبرصية واليونانية يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وقبرص واليونان وإحياء العلاقات التاريخية والثقافية بين شعوب وحكومات الدول الثلاث.

وأضاف سلطان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن الاتفاقيات التي تمت بين مدينة الإسكندرية ومدينة بافوس القبرصية تهدف للتبادل التجاري والسياحي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وأن المنتدى الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث يمثل أهمية كبرى في المستقبل وأن الفترة المقبلة ستشهد عمليات تعاون في الكثير من المجالات المتعددة على المستوى الثقافي والتجاري لما للاسكندرية من أهمية سياحية وتاريخية.

وبدأت، الأمس الاثنين، فعاليات افتتاح أسبوع الجاليات " إحياء الجذور " في الإسكندرية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وكانت شوارع مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، قد تزينت لاستقبال هذا الحدث الهام الذي يعكس انفتاح الحضارة والثقافة المصرية على العالم. يقام اليوم الاثنين على هامش فعاليات الأسبوع، منتدى الأعمال الاقتصادي والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك لبحث زيادة التعاون والتبادل التجاري بين هذه الدول وتعظيم العائد الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الجاليتين بعد ذلك إلى القاهرة لزيارة منطقة الأهرامات، ومن ثمّ إلى مدينة شرم الشيخ وزيارة دير سانت كاترين.