ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.

وأضاف ظريف: "آن للولايات المتحدة أن تبدأ في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مؤكدا أن إيران لن تتفاوض على الاتفاق.

وتابع وزير الخارجية: "إيران تقف ثابتة في وجه البلطجة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، وذلك مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوى العالمية من أجل "إصلاح" الاتفاق.

ولفت ظريف، في رسالة نشرت على "يوتيوب": " إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه، سنرفض أيضا أي تصديق عليه"، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران".