بولتون: قصة "نيويورك تايمز" حول القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية محض هراء

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يأمر وزارة الدفاع بتقديم خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

جاء تصريحه بعد أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس عن عدد من الأشخاص تم إطلاعهم على الأمر، قولهم إن ترامب يبحث عن خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

© Sputnik . Igor Zarembo وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

وقال بولتون "قصة نيويورك تايمز محض هراء، لم يأمر الرئيس البنتاغون بتقديم خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "، كما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لبحث برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.