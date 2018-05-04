بولتون: قصة "نيويورك تايمز" حول القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية محض هراء

جاء تصريحه بعد أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس عن عدد من الأشخاص تم إطلاعهم على الأمر، قولهم إن ترامب يبحث عن خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لبحث برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.
وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.
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