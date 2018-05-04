سقوط طائرتين إسرائيليتين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وسقطت الطائرتان على الحدود الشرقية داخل قطاع غزة.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلى إلى أنه لا خشية من تسرب معلومات.

During the riots, 2 unmanned aerial vehicles that were on documentation missions fell in the Gaza Strip. There is no risk of breach of information. The matter is being looked into — IDF (@IDFSpokesperson) May 4, 2018

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الطائرتين كانتا في مهمة توثيق "أعمال الشغب".

وتابع أدرعي أن الموضوع قيد الفحص، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ترد على "أعمال الشغب الفلسطينية" بتفريق المظاهرات".

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة في إطار "مسيرة العودة"، وقاموا باقتحام السياج الأمني شرق منطقة جباليا، قبل أن يبدأ جنود الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بقنابل الغاز.