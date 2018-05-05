بومبيو يكشف كيف ستحل أمريكا الأزمات دون إطلاق رصاصة واحدة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، الجمعة، باتباع "دبلوماسية قوية" تهدف إلى "حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة".

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين في وزارة الخارجية "نمر في أوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة".

وأضاف "لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضا بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها".

ووفقا لبومبيو، فإن دبلوماسية كهذه "تزيد من فرصنا لحل المشاكل سلميا، من دون الاضطرار إلى إطلاق رصاصة واحدة".

وتحدث خصوصا عن "الجهد الدبلوماسي الضخم لإبقاء الضغط على كوريا الشمالية لدفعها نحو التفاوض من أجل القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لـكيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي"، الذي يُفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا في قمة تاريخية.

وتابع بومبيو "نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية" في الشرق الأوسط أيضا "لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة"، وذلك في وقت من المقرر أن يعلن ترامب في الأيام المقبلة موقفه حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران.

وأردف "أنا واثق من قدرة فريقنا على تطوير استراتيجيات (…) يمكنها حل هذه الأزمات"، بحسب "فرانس برس".