بعد قمة الكوريتين... كيم جونغ أون ينفذ أول وعوده

أعلنت كوريا الشمالية، مساء الجمعة، تقديم توقيتها بواقع نصف ساعة ليتوافق مع توقيت جارتها الجنوبية، وذلك كبادرة حسن نية، في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام بين الكوريتين، بحسب وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، خلال محادثاته مع نظيره الجنوبي مون جاي إن، بأن يضم المنطقة الزمنية لبلاده إلى نظيرتها الجنوبية.

وذكر بيان الوكالة الكورية الشمالية، أن كيم نفذ وعده بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى في البلاد.

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واستخدمت الكوريتان نفس التوقيت لعقود قبل أن يقوم الشمال في عام 2015 بإنشاء توقيت خاص به من خلال تأخير توقيته بمقدار 30 دقيقة عن توقيت كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت بيونغ يانغ آنذاك، إنها فعلت ذلك للتخلص من أثار حكم اليابان في الفترة ما بين 1910 و1945 في شبه الجزيرة الكورية، عندما غيّرت اليابان توقيت كوريا ليتطابق مع توقيتها.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن بيونغ يانغ تعتزم ضبط توقيتها ليتفق مع توقيت الجارة الجنوبية في "خطوة أولى لعملية المصالحة" بين البلدين.

ونقلت عن الزعيم الشمالي، كيم جونغ أون، قوله "السعي نحو توحيد التوقيت أول خطوة في عملية المصالحة الوطنية والوحدة".

وأضاف "الأمر كان مؤلماً أن نرى ساعتين تشيران إلى توقيتين مختلفين لبيونغ يانغ وسيؤول على جدار مكان انعقاد القمة".