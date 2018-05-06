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04:48 06 مايو/ أيار 2018
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    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

    وزير خارجية بريطانيا يناقش مع نائب الرئيس الأمريكي ثلاث قضايا

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أعلنت بريطانيا أن وزير خارجيتها بوريس جونسون سيسافر إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

    ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية البريطانية أن المناقشات في واشنطن ستتركز على ثلاث قضايا رئيسية وهي إيران وكوريا الشمالية وسوريا، فضلا عن غيرها من القضايا وأن ذلك يأتي قبل زيارة مزمعة للرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا في 13 يوليو/تموز.

    الأمير هاري وميغان ماركل
    © REUTERS / Alexi Lubomirski/Pool
    كيف سينعش زفاف الأمير هاري وميغان ماركل اقتصاد بريطانيا
    وقال جونسون في بيان:

    فيما يتعلق بالكثير من تحديات السياسة الخارجية في العالم تعيش بريطانيا والولايات المتحدة حالة تأهب.

    وأشلر جونسون إلى تسميم العميل الروسي المزدوج في بريطانيا سيرغي سكريبال ومعارضة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعارضة تطوير أسلحة نووية في كوريا الشمالية.

    وكان المكتب الصحفي للبيت الأبيض قد أفاد، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقش القضايا التجارية، ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، والملف النووي الإيراني، والزيارة إلى بريطانيا.

    وجاء في البيان: "ناقش الزعيمان تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، خاصة تجاه الصين، بينما يستمر التخطيط للاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أكد الرئيس ترامب، على طموحه لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وفقا للبيان، أكد ترامب، استعداده لضمان، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا".

     

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    الكلمات الدلالية:
    قضايا, سلاح نووي, اجتماع, مباحثات, البيت الأبيض, الخارجية البريطانية, رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي, دونالد ترامب, مايك بنس, كوريا الشمالية, سوريا, إيران, بريطانيا, أمريكا
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