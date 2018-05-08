روحاني: هناك احتمال أن نواجه بعض المشكلات حال انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن احتمال أن تواجه بلاده بعض المشكلات حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

© Sputnik . POOL وزيرة الدفاع الفرنسية: الاتفاق النووي مع إيران ليس الأفضل والإيرانيون يحترمونه

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله، صباح اليوم الثلاثاء، "هناك احتمال بأن نواجه بعض المشاكل حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن (18:00 بتوقيت غرينتش).