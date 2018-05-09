أوليانوف: روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن إيران

صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بشأن إيران، ولكن مع واشنطن، قد يكون هذا الأمر إشكاليا بسبب الموقف الذي اتخذته.

فيينا — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي لوكالة"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بحثا عن حل جديد بشأن إيران:"روسيا مستعدة دائما للعمل لصالح القضية، لكن لدي شعور بأن العمل مع الولايات المتحدة يمكن أن يكون مشكلة كبيرة بسبب الموقف الذي تتخذه".

وأضاف، "هذه ضربة قوية للجهود الرامية لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وقد تأكد مرة أخرى أن واشنطن تستخدم خطاب عدم الانتشار لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، وهي أهداف مشكوك فيها للغاية ".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev وزير إسرائيلي: اطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي

وأوضح، أن الولايات المتحدة بقرارها الانسحاب من الاتفاق بشأن إيران، عملت على تعقيد البحث عن حلول للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية.

وتابع، "وهكذا، تكون الولايات المتحدة، قد اتخذت، مسار تفكيك الاتفاق الحالي بشأن إيران، وعقدت في الوقت نفسه البحث عن حلول للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه ترامب، لديه إسقاط مباشر على كوريا الشمالية، خاصة وأنه تم اتخاذه قبل اجتماع قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة بوقت قصير.

وأشاد بإيران، قائلا، "لقد أظهرت طهران الحكمة في هذا الموقف، وامتنعت عن رد الفعل غير المدروس، وأعلنت استعدادها لدراسة مسألة استمرار الصفقة النووية بدون الولايات المتحدة — مع روسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث. لذلك سوف يستمر العمل الدبلوماسي في المستقبل القريب، ومن الواضح أنه سيكون مكثفاً للغاية".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق لا يمنع نشاط إيران المزعزع في المنطقة.