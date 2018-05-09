"الهيئة التفاوضية السورية" تسعى للمفاوضات المباشرة مع الأسد وروسيا

أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.

لندن — سبوتنيك. وقال جونسون بعد لقاءه مع وفد الهيئة: "يبقى واضحا لنا أن فقط التسوية السياسية ستسمح بضمان مستقبل مشرق ومستقر للشعب السوري. ناصر الحريري والمعارضة السورية أعربوا مرة أخرى عن رغبتهم بالمشاركة في المفاوضات المباشرة مع النظام السوري وروسيا دون شروط مسبقة".

وأضاف الوزير أن مظاهر القسوة من "النظام السوري"، بما فيه "استخدام السلاح الكيميائي"، وعدم رغبة الرئيس السوري بالمشاركة في المفاوضات، يعرقل عملية التسوية السلمية. على حد تعبير جونسون.

وأشار الوزير إلى أنه مع مراعاة مبلغ 300 مليون جنيه استرليني المخصصة للعام القادم، يبلغ المبلغ الإجمالي للمساعدات البريطانية للشعب السوري منذ عام 2011 حوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني.