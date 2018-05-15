إسرائيل: صافرات الإنذار من الصواريخ في جنوب البلاد كانت إنذارا كاذبا

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل كانت إنذارا كاذبا.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار: أكد "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول". وأضاف بأن "التفاصيل قيد الفحص".

الحديث عن إنذار كاذب https://t.co/8f1bsLowfp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2018

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن "الجيش دفع بتعزيزات أمنية إلى محيط المجلس الاستيطاني أشكول، للقيام بأعمال بحث وتفتيش".

جاء ذلك، غداة افتتاح الولايات المتحدة، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.