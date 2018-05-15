نتنياهو يوجه نصيحة لأردوغان بعد أحداث غزة الدامية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، نصيحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب نتنياهو، على حسابه على موقع "تويتر"، يقول "إن أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس وملم بالإرهاب وبارتكاب المجازر".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنصحه بعدم تقديم الدروس الأخلاقية لنا".

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018

​وكانت تركيا استدعت سفيرها في إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور بشأن الأحداث في قطاع غزة. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سترد تركيا على هذا بقسوة. استدعينا سفراءنا من واشنطن وتل أبيب للتشاور".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما سيناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.