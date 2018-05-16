موسكو تطالب واشنطن بالضغط على كييف للإفراج عن صحفي "ريا نوفوستي"

دعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزارة الخارجية الأمريكية إلى "عدم الانحناء" أمام السلطات أوكرانيا، بل المطالبة بالإفراج الفوري عن صحفي "ريا نوفوستي-أوكرانيا"، المحتجز من قبل إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء.

موسكو — سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على صفحة "فيسبوك": "أناشد الزملاء في وزارة الخارجية: يجب عدم الرضوخ أمام السلطات الأوكرانية، التي فقدت أي تصور عن حقوق الإنسان، بل بصوت حازم، كما تفعلون مع الآخرين، المطالبة بالإفراج الفوري عن ممثلي الصحافة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قد أعلنت في وقت سابق، أن احتجاز صحفي وكالة "ريا نوفوستي- أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، وتفتيش مكتب الوكالة، هي إجراءات جادة ويجب تنفيذها وفقًا للقانون.

هذا واقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وتم اعتقال مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي. وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

كما أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام. ومن جانبها، ذكرت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن ما حدث هو انتقام من طرف كييف على جسر القرم، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن موارد وكالة "نوفوستي" في أوكرانيا غير مرتبطة قانونياً بـ "روسيا سيغودنيا" ، ولكنها [نوفوستي أوكرانيا] شريك معلوماتي للوكالة.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام. كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع ردة فعل حازمة من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.