المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها من تزايد الهجمات على الصحفيين في أوكرانيا

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها من تزايد الهجمات على الصحفيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تعول على قيام كييف بملاحقة المذنبين.