محامي ترامب يكشف موعد انتهاء التحقيق في قضية "التدخل الروسي"

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 سينتهي في الأول من سبتمبر/ أيلول 2018.

وأضاف، أن مكتب روبرت مولر المستشار الخاص الذي يقود التحقيق أعلن جدوله الزمني قبل ما يقرب من أسبوعين، بحسب "فرانس برس".

ويعتبر ترامب هذا التحقيق الذي طالما وصفه بأنه حملة موجهة ضده، ويؤثر على رئاسته ويريد له أن ينتهي.

© Sputnik . Sergei Guneev صحيفة: بوتين أخبر ترامب بأن القراصنة الروس محترفون ومن الصعب القبض عليهم

وأوضح محامي ترامب، أنهم "لا يريدون تكرارا لانتخابات عام 2016 حيث تصلنا في النهاية تقارير متضاربة ولا نعرف كيف أثرت على الانتخابات"، مشيرا إلى التأثير المحتمل للتحقيق على الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق بقضية "التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية عارا بحد ذاته على الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد ترامب على أنه، لم يكن هناك تواطؤ ولا تواصل مع روسيا، ولا عقبات في التحقيق.

هذا ونفت روسيا مرارا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة مطلقا".

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في جميع أنحاء العالم، لكنها تستاء من روسيا، التي يزعم، أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لموسكو لا معنى له.