لافروف: روسيا والهند تعارضان تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن بلاده والهند ستعارضان بشدة محاولات تسييس نشاط منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافروف عقب انتهاء مباحثات بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لقد بحثا عددا من الاتجاهات الأخرى لتعاوننا في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص أكدنا أن روسيا والهند تعارضان بشدة أية محاولات لتسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

© Sputnik . Maxim Blinov هل انسحبت الهند من مشروع "المقاتلة المشتركة" مع روسيا

وتابع: "أنا واثق من أن مواصلة الاتصالات غير الرسمية بين الزعيمين الروسي والهندي، ستكون مفيدة وبالتأكيد ستحدد الأهداف المستقبلية للتطوير، ولشراكتنا الاستراتيجية المشتركة."

هذا ووصل رئيس وزراء الهند في وقت سابق من اليوم، إلى سوتشي، للمشاركة في قمة، غير رسمية، بين قادة روسيا والهند، تمنح الفرصة "لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية على المدى الطويل، بهدف زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة"، بحسب ما أفادت الخارجية الهندية في بيان لها، ومن المتوقع أن يناقش مودي وبوتين أيضاً، أولويات التنمية الوطنية وقضايا العلاقات الثنائية.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70% من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند، بما يفوق الـ 4.5 مليار دولار.