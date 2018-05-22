واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف 5 إيرانيين على صلة بالحرس الثوري

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 5 من مواطني إيران في قائمة العقوبات، قالت إنهم على صلة بـ"الحرس الثوري" الإيراني.

© AP Photo / Bilal Hussein لجنة الأمن القومي الإيرانية: هناك طرق لجعل عقوبات أمريكا على "حزب الله" بلا قيمة

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص لعلاقاتهم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلاته.

وذكرت الوزارة أسماء الأشخاص الخمسة، وهم: مهدي أذربيشه ومحمد جعفري ومحمود كاظم اباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهراني، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من الشهر، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة. كما أعلن استئناف العمل بنظام العقوبات الاقتصادية ضد طهران.