رئيس فنزويلا يطرد القائم بالأعمال الأمريكي بتهمة التآمر

وقال مادورو متحدثا عن تود روبنسون، خلال الإعلان الرسمي عن فوزه بولاية ثانية في انتخابات انتقدتها واشنطن: "أعلنته شخصا غير مرغوب فيه وأنا أعلن مغادرة القائم بالأعمال الأمريكي خلال 48 ساعة"، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS مادورو يشكر بوتين للاعتراف بنتيجة الانتخابات في فنزويلا

وأعلن اليوم أنه تم إعلان فوز نيكولاس مادورو رسميا رئيسا للبلاد للفترة الرئاسية التي تبدأ في 2019 وتنتهي عام 2025.

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، الاثنين 21 مايو، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد الماضي، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوتشينا، أعلنت، يوم الاثنين، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد بحصوله على 6.19 مليون صوت (نحو 68 %) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 يناير/ كانون الثاني 2019.