بومبيو: لا زلنا نحضر لقمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، إن التحضير لا يزال جاريا للقمة الأمريكية مع كوريا الشمالية في 12 يونيو/ حزيران.

وأشار بومبيو إلى أن القمة قد تتأجل رغم التحضير لها، حسب "رويترز".

© REUTERS / KIM HONG-JI بنس: ترامب مستعد للانسحاب من قمة كوريا الشمالية

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي منذ توليه منصبه.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من غير المستبعد أن يتم تأجيل قمته مع زعيم كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها ربما تعقد في وقت لاحق.

وتابع: "سنرى ماذا سيحدث، إن لم تعقد القمة، وقد تعقد لاحقا"

وهددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بسبب المناورات العسكرية بين واشنطن وسيئول.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة أن تفكر مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".