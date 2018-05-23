الحرس الثوري: أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين إن هاجمت إيران

صرح الحرس، في بيان له، اليوم الأربعاء، 23 مايو/ أيار: "القادة الأمريكان، تلقوا هذه الرسالة أنهم إذا هاجموا إيران سيواجهون مصيرا مشابها لمصير صدام حسين"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إدراج 5 من مواطني إيران في قائمة العقوبات، قالت إنهم على صلة بـ"الحرس الثوري" الإيراني. وذكرت الوزارة أسماء الأشخاص الخمسة، وهم: مهدي أذربيشه ومحمد جعفري ومحمود كاظم اباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهراني.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "أمريكا تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران"، مشيراً إلى أن "خيار التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية أمر غير مطروح".
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