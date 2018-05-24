هتافات مؤيدة لفلسطين في جامعة أمريكية تحرج سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة (فيديو)

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لطلاب من جامعة هيوسن الأمريكية، يقاطعون كلمة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بهتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالسياسة الأمريكية.

وأظهر الفيديو أنه بعد أن وقفت هيلي على المنصة، بدأ الطلاب يهتفون "نيكي هالي لا يمكنك الاختباء، أنت متورطة في الإبادة الجماعية"، ويسمع في التسجيل نيكي تتنهد وتقول "يا للمسيح".

"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."



— Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.



You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII — CJ Werleman (@cjwerleman) May 23, 2018

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وعبر الطلاب بهتافهم عن معارضتهم للسياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.