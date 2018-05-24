هتافات مؤيدة لفلسطين في جامعة أمريكية تحرج سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة (فيديو)

وأظهر الفيديو أنه بعد أن وقفت هيلي على المنصة، بدأ الطلاب يهتفون "نيكي هالي لا يمكنك الاختباء، أنت متورطة في الإبادة الجماعية"، ويسمع في التسجيل نيكي تتنهد وتقول "يا للمسيح".
"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."— CJ Werleman (@cjwerleman) May 23, 2018
— Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.
You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII
وعبر الطلاب بهتافهم عن معارضتهم للسياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.
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