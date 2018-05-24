اللجنة المشتركة تعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا في فيينا، يوم غد الجمعة، لبحث الآثار الجانبية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، برئاسة الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا شميد، نيابة عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وبحضور كلا من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران والمملكة المتحدة.

أمستردام — سبوتنيك. وأعلن الاتحاد الأوروبي للأعمال الخارجية في بيان "سيعقد اجتماع للجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي مع إيران في فيينا في 25 مايو/ أيار".

وأضاف البيان "ستترأس اللجنة المشتركة نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، من قبل الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي هيلغا ماريا شميد، وستحضرها المجموعة الثالثة الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيران".

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وتابع البيان "سيوفر الاجتماع فرصة لمراجعة الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة للملف النووي الإيراني ومناقشة الطريق إلى الأمام لضمان استمرار تنفيذ الصفقة من جميع جوانبها".

وستعقد اللجنة المشتركة اجتماعا غدا لمناقشة الآثار الجانبية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو الجاري عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.